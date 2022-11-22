Добровинский: «У Роналду будут новые рекламные договоры и контракты. Он хорошо знает, что делает»

22 ноября, 21:48
Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» уход форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». 22 ноября английский клуб объявил о расторжении контракта с 37-летним португальцем.
«Роналду — миллиардер, и живет не стесняясь своих денег. Его интервью и последующий за ним разрыв контракта с клубом только будет способствовать его уверенности. Все будут говорить: он все может, ему не страшно, он наплевал на контракт. И, как следствие, будут новые рекламные договоры и контракты. Он очень хорошо знает, что делает», — сказал «СЭ» Добровинский.
18 ноября «МЮ» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации после скандального интервью нападающего Пирсу Моргану. В большом разговоре с журналистом игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, других сотрудников и игроков, а также сам клуб.
В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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Основные источники исследования