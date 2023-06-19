Гвардиола: «Манчестер Сити» не подпишет Мбаппе. Вы и так знаете, куда он хочет перейти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в его команду.

«Манчестер Сити» не подпишет Килиана Мбаппе. Вы и так знаете, куда он хочет перейти», — цитирует Гвардиолу El Chiringuito TV.

Ранее форвард уведомил руководство парижского клуба о нежелании активировать опцию продления контракта на сезон до 2025 года.

Также СМИ сообщали, что «ПСЖ» связался с «Реалом» для обсуждения продажи игрока.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Стоимость 24-летнего француза по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.