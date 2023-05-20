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20 мая, 21:30

«Ман Сити»-2023 сравнивают с «Барселоной»-2011 и называют лучшей командой в истории. Это важнее очередного чемпионства

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Радость футболистов «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Перед стадионом «Манчестер Сити».
Фото AFP
Футболист Эрлин Холанн
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Футболист Джек Грилиш
Джек Грилиш.
Фото AFP
Тренер Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото AFP
Футболист Джон Стоунс
Джон Стоунс.
Фото Reuters
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Пеп Гвардиола создал настоящую династию.

«Манчестер Сити» — чемпион Англии-2023. С одной стороны, ничего удивительного, произошло то, что с высокой долей вероятности и должно было произойти. Перед началом сезона суперкомпьютер Opta оценил шансы «Сити» на титул в 47%. Вероятность победы «Ливерпуля», по мнению программы, была чуть выше — 49,7%, но все равно говорить о какой-либо сенсации не приходится.

Этот сезон АПЛ и это чемпионство не являются для «МС» какими-то уникальными. Команда Пепа Гвардиолы не превзойдет свое же достижение по количеству набранных очков (100), побед (32) или забитых голов (106 — все в сезоне-2017/18). Эти цифры пятилетней давности вообще кажутся сейчас какими-то недосягаемыми.

Но, несмотря на статус фаворита и отсутствие каких-либо командных рекордов, этот сезон и эта победа по-настоящему особенные и неповторимые.

Перед стадионом «Манчестер Сити».
Фото AFP

Династия

Дело не в том, что для «Сити» это уже третий титул подряд и пятый за последние шесть лет, что превращает их в настоящую команду-династию подобно «Манчестер Юнайтед» в 1990-е или «Ливерпулю» в 1980-е. У «МЮ» была такая же серия — пять титулов с 1996-го по 2001-й, включая три подряд (1999-2001). Были у «Юнайтед» и две серии из четырех чемпионств за пять лет за сравнительно небольшой промежуток — 1993-1997 и 1999-2003. «Ливерпуль» доминировал еще в старом первом дивизионе. Там тоже было пять чемпионств за шесть лет (1979-1984) и, как и у «МЮ», дважды по четыре титула за пять лет (1976-1980, 1982-1986).

Кстати, четыре раза подряд чемпионат Англии не выигрывал еще никто и никогда, начиная с самого первого сезона футбольной лиги (1888/89), так что через год у «Сити» есть шанс войти в историю.

Футболист Эрлин Холанн
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Холанн

Дело и не в Эрлинге Холанне, побившем все возможные бомбардирские рекорды в свой первый же сезон в АПЛ. Было бы верхом наивности думать, что вот, купили норвежца, тот наколотил уйму голов и благодаря этому «Сити» взял титул. «МС» становился чемпионом и доминировал и без Холанна. Очень вероятно, что делал бы это и дальше без его помощи. До этого года в чемпионские для «горожан» сезоны их футболист никогда не выигрывал бомбардирскую гонку — как при Гвардиоле, так и во времена Роберто Манчини и Мануэля Пеллегрини. Хотя тот же Серхио Агуэро — лучший иностранный бомбардир в истории высшего английского дивизиона (184 гола).

Более того, примерно до середины сезона, если не дольше, в английских медиа регулярно выходили статьи на тему, что Холанн, несмотря на все свои голы, не помогает, а только мешает «Сити» — мол, не вписывается в командную структуру, выстроенную Гвардиолой.Типичный пример: материал в The Athletic от 18 января с заголовком «Эрлинг Холанн делает «Манчестер Сити» хуже?»

 
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Контекст понятен: в тот момент «МС» проиграл два матча подряд: «Саутгемптону» в Кубке лиги и «МЮ» в чемпионате и отставал от «Арсенала» на восемь очков.

Автор материала Джон Маккензи заметил, что в сезоне-2021/22 после 18 матчей у «Сити» и очков было больше (44 против 39), и по всем продвинутым статистическим метрикам команда была лучше. Причина — с появлением Холанна «МС» стал хуже контролировать ход матчей: команда зачастую хочет побыстрее доставить мяч супербомбардиру, делает больше вертикальных передач, из-за этого в игре становится больше переходных фаз, в которых «Сити» становится уязвимым.

Сейчас, во второй половине мая, когда «Сити» в двух победах от исторического требла, который ранее в английском футболе удавался только «МЮ» в 1999-м, а Гвардиола синхронизировал сильные стороны Холанна и команды в целом, это вызывает легкую улыбку. Не потому, что автор того материала неправ: в тот момент он был вполне уместен, и с аргументацией и содержательной частью там полный порядок, это не какой-то дешевый наброс. Просто еще одно доказательство того, что все промежуточные выводы чаще всего заканчивают свой путь в мусорной корзине.

Футболист Джон Стоунс
Джон Стоунс.
Фото Reuters

Стоунс и Грилиш

Дело и не в очередных тактических фишках от Гвардиолы. Два года назад он превратил Жоау Канселу из хорошего, но, в общем, обычного крайнего защитника в диспетчера, который вырезал передачи «шведкой» не хуже Луки Модрича. Сейчас каталонец сделал из неплохого центрального защитника Джона Стоунса опорного хавбека, который помогает Родри разыгрывать мяч и обеспечивает нужный баланс в переходных фазах, а при позиционной обороне возвращается в защиту.

 
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Другой герой — Джек Грилиш. Когда летом 2021-го «Сити» отдал за него «Астон Вилле» 100 миллионов, было понятно, что эту сумму трансфера будут вспоминать постоянно, и это еще больше увеличит давление на игрока. Первый сезон подтвердил худшие опасения, но сейчас вопросов нет даже у ядовитых английских таблоидов. «5+7» по системе «гол+пас» в АПЛ и усаженный в запас Фил Фоден — вполне неплохо.

Тренер Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Ярость Пепа

И дело не в самом Гвардиоле, который раскрылся с новой стороны. Один из ключевых моментов сезона — его разгромная пресс-конференция после матча с «Тоттенхэмом» в конце января. Разгромная по отношению к собственным игрокам. «Сити» тогда выиграл — 4:2, проигрывая после первого тайма со счетом 0:2. Вроде бы впечатляющий камбэк, но Пеп устроил команде жесточайший публичный разнос.Это было настолько удивительно и непривычно, что шокированные английские медиа потом публиковали выступление каталонца целиком.

Главный месседж Гвардиолы заключался в том, что футболисты «Сити» пресытились, утратили голод и не демонстрируют необходимой страсти на поле. Он привел в том числе и такой пример: соперник четыре или пять раз фолил на молодом защитнике Рико Льюисе, и никто из опытных игроков «МС» не вступился за него — не сфолил жестко в ответ, показывая тем самым, что так делать не нужно, не полез потолкаться, вообще ничего.

 
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Сначала на фоне восьмиочкового отставания от «Арсенала» показалось, что это агония, что «Сити» раздирают внутренние конфликты, что Гвардиола утратил контроль. Но этот шаг тренера, наоборот, взбодрил команду. Равно как и быстрое и жесткое избавление от Жоау Канселу, которого отдали в «Баварию», как только португалец стал выражать недовольство малым количеством игрового времени.

Футболисты «Манчестер Сити».
Фото AFP

Лучшая команда в истории?

Нет, главное, чем запомнится этот сезон, то, что делает его по-настоящему особенными — это сравнения «МС»-2023 с «Барселоной»-2011 и разговоры о том, какая же из команд является лучшей и наиболее совершенной в истории футбола (во всяком случае, на клубном уровне и среди тех, кого можно увидеть и оценить самому, а не только прочитать репортажи и книги и поверить на слово).

Безусловно, все это под впечатлением от домашних матчей «Манчестер Сити» с «Баварией» (3:0) и «Реалом» (4:0) в Лиге чемпионов. «Сити»-2018 был монументален, но вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» делает ту команду просто «одной из», и плевать на 100 очков и 106 голов в АПЛ. Но так и «Барселоной»-2011 все восхищались, прежде всего после ее матчей в Европе, а не за доминирование во встречах с «Хетафе» и «Альмерией», хотя это тоже был особый вид искусства. Вершины той «Барселоны» — победа над «Реалом» в класико (5:0) и финал ЛЧ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

 
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Конечно, если «МС» проиграет «Интеру» в ЛЧ, а заодно и «МЮ» в финале Кубка Англии, подобные разговоры поутихнут. Но сам факт того, что эти сравнения были, уже примечателен. Потому что «Барселона»-2011 казалась шедевром, приблизиться к которому по уровню, казалось, просто невозможно. Оказывается, возможно. И, кстати, что касается титулов, то «Барселона»-2011 не добралась до требла, не взяв Кубок Испании. Но разве это важно? Не все ведь измеряется чашками в клубном музее.

Джек Грилиш
Джон Стоунс
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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