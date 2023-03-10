Конте проваливается в «Тоттенхэме», бунтуют даже игроки. Антонио грозит увольнение?

Сейчас могут и не уволить.

В эти дни Даниэл Леви, владелец «Тоттенхэма», мучится дилеммой. Антонио Конте за неделю вылетел из двух турниров — Лиги чемпионов и Кубка Англии — и вроде бы достоин увольнения. Но оно стоит денег (у Конте традиционно высокие отступные), отбить которые можно только попаданием в Лигу чемпионов. Антонио в прошлом сезоне занял четвертое место, в этом идет на нем же — сможет ли сменщик так же? Ответ на этот вопрос многое решает — контракт Конте истекает в конце сезона, и при условии, что итальянец залетит в ЛЧ, выгоднее его пока оставить. Но залетит ли?

После нулевой ничьи с «Миланом» Антонио как будто бросил весла: «Они могут уволить меня еще до конца сезона. Кто знает, может быть, они разочарованы», — сказал тренер на пресс-конференции. Такие томные вздохи и эмоциональные качели — классика Антонио, на нее можно не обращать внимания. Но теперь недовольны и некоторые игроки.

Один точно — Ришарлисон остался в запасе на игру с «Миланом» и выдал ядерную речь: «Я не понимаю этого. У меня все шло хорошо, наступил хороший период, мы победили «Вест Хэм» и «Челси». И вдруг он посадил меня на скамейку и выпустил на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил: «Почему так?» Он ничего не ответил. Этот сезон, простите за такое выражение, просто дерьмо, потому что я не играю. У меня была травма. Выходя на поле, я готов отдать жизнь. Я хорошо провел два матча. Считаю, что должен был выйти в старте».

Пока никто больше публично так сильно Конте не разносил и, по информации The Athletic, не планирует, хотя лидирующие футболисты не рады тяжелым и однообразным тренировкам. Как считается, их мнение Леви будет учитывать при принятии решения — в какой-то степени с этой стороны Конте в безопасности.

Антонио Конте с футболистами «Тоттенхэма». Фото Reuters

А вот болельщики к итальянцу охладели. «Тоттенхэм», несмотря на славу клуба, в котором шкаф трофеев в последние десятилетия пустует, устроен чуть иначе — на первом месте для фанатов игра, а не результат. С такой точки зрения у Антонио теперь отвратительный вариант. Вот что написал один из английских болельщиков «шпор»: «Люди за пределами клуба неправильно истолковывают вещи. Ни один разумный фанат «Тоттенхэма» не ждет победы в АПЛ или Лиге чемпионов как ежегодного четвертого места. «Шпоры» всегда были развлекательной командой, но стиль футбола Конте вызывает дисгармонию. Я бы даже сказал, это (матч с «Миланом») были худшие часы в этом сезоне».

Так что последние скованные и трусливые игры Конте не простят болельщики. Некоторые игроки уже корят политику итальянца в формировании стартового состава или тренировочного процесса. А Даниэл Леви не прощает ему все вместе, и от сиюминутного увольнения Конте останавливает только высокая компенсация за расторжение контракта. Так или иначе, дни Антонио Конте в «Тоттенхэме» сочтены, если только он не сотворит чудо под конец сезона и не выиграет, например, АПЛ — все остальные варианты, скорее всего, приведут его к отставке.

Итальянец потратил почти 300 миллионов евро за три трансферных окна, но результатами кампаний вряд ли кто-то может быть доволен. Кулушевски или Ришарлисон не показали стабильной игры высокого уровня, это же касается почти всех трансферов Конте. Тренер, который приходя заявлял о желании «помочь команде создать прочную базу, заложить фундамент», сделал это плохо. На таком фундаменте «шпоры» далеко не пройдут.

Даниэл Леви (в центре). Фото Reuters

А кому придется проходить? По информации английских медиа, «Тоттенхэм» уже в поисках, Леви поручил управляющему директору Фабио Паратичи найти замену. Главным кандидатом считается Луис Энрике (Фабио его давний поклонник), но также есть еще имена. Например, Оливер Гласнер из «Айнтрахта», Рубен Аморим из «Спортинга» или даже Лучано Спаллетти. Все тренеры заслуженные и уже добивались большого успеха — Гласнер выиграл Лигу Европы (ту самую, когда играли с «Барселоной»), Аморим прервал 20-летнюю доминацию «Бенфики» и «Порту», а Спаллетти прямо сейчас гремит в Италии с «Наполи». Впрочем, Моуринью и сам Конте были и остаются более заслуженными мужчинами, но это не помогло «Тоттенхэму».

Поможет ли в этот раз?