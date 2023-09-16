Сегодня, 12:00
Эдди Хау проделал огромную работу с момента прихода в «Ньюкасл» в ноябре 2021 года. Но успех прошлого сезона может осложнить ему жизнь — теперь от его команды завышенные ожидания у болельщиков и экспертов. И пока справляться с давлением «сорокам» сложно — за четыре матча нового розыгрыша АПЛ накоплено уже три поражения: от «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Брайтона». Надежды на улучшение результата прошлой кампании, в которой «Ньюкасл» занял четвертое место, встретились с суровой реальностью.
Когда команда сенсационно забирается так высоко, то у нее нет времени любоваться видом: оппоненты не собираются ждать, пока те успеют насладиться триумфом. Отличный пример — победа «Ливерпуля» на «Сент-Джеймс Парк» в третьем туре АПЛ. Мерсисайдцы провели большую часть матча в меньшинстве, но вышедший на замену Дарвин Нуньес забил дважды и оформил камбэк гостей. «Ньюкаслу» показали, как тяжело будет противостоять лучшим командам Европы. Но все же новый проект саудовских шейхов заслуживает того, чтобы обратить на него более пристальное внимание.
В долгосрочной перспективе у проекта современного «Ньюкасла» большое будущее, хотя резкий рывок на четвертое место и участие в Лиге чемпионов могут привести к перегрузке команды Эдди Хау. Болельщики вряд ли удивятся, если клуб к концу сезона откатится на место в середине таблицы. Несмотря на огромное состояние владельцев из Саудовской Аравии, возможности «сорок» на трансферном рынке прошедшим летом были заметно ограничены финансовым фейр-плей. И все же будет глупо недооценивать шансы команды, в составе которой есть игроки международного уровня вроде Бруну Гимарайнса, Свена Ботмана, Сандро Тонали и Ника Поупа.
Многое зависит от того, смогут ли футболисты вроде Жоэлинтона, Джо Уиллока, Шона Лонгстаффа и Мигеля Альмирона поддерживать уровень прошлого сезона, еще важнее — насколько грамотно Хау удастся ротировать состав. Энергичный стиль игры «Ньюкасла», во многом завязанный на прессинге, выжимает из футболистов все силы, но «сороки» остаются очень сильным коллективом, а клубные боссы снова грамотно вложились в молодых и перспективных футболистов. Подписания итальянца Сандро Тонали из «Милана» и вингера «Лестера» Харви Барнса — две главные сделки клуба минувшим летом.
Клубу все еще необходимо усиление. Например, на позиции правого центрального защитника у «Ньюкасла» нет адекватной замены Фабиану Шеру, но Хау осторожно подходит к обновлению и стремится не нарушить химию в составе. Еще коуч не забывает о ярких футболистах академии и их игровых перспективах — на предсезонке некоторые из них показали, что способны достойно помогать первой команде. Например, 20-летний атакующий полузащитник Эллиот Андерсон забил четыре мяча в летних товарняках и вышел на поле в каждом матче «Ньюкасла» в АПЛ.
Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» после отказа Унаи Эмери, передумавшего браться за работу в последний момент, но в итоге бывший тренер «Борнмута» оказался отличным выбором. В первом сезоне Хау успешно спас «сорок» от вылета, а уже во втором неожиданно закинул клуб в Лигу чемпионов.
45-летний Хау продуктивно использовал творческий отпуск: на него оказало большое влияние наблюдение за работой Диего Симеоне в «Атлетико» и Андони Ираолы в «Райо Вальекано». Из тренера, главной фишкой которого были результативные и привлекательные, но ненадежные в обороне команды, англичанин превратился в тактически грамотного и хладнокровного тактика. Его новые приоритеты — жесткий прессинг и игра от обороны.
23-летний Александр Исак прошлым летом перешел в «Ньюкасл» из «Реал Сосьедад» за 70 миллионов евро, став самым дорогим новичком в истории клуба, но разогнался только во второй половине сезона-2022/23. Зимой он восстановился после травмы подколенного сухожилия и принялся кошмарить соперников «сорок»: к концу кампании швед забил 10 мячей в 22 матчах АПЛ. Исак не только зажигал в центре нападения, но и результативно действовал на левом фланге атаки и в роли второго нападающего. Из-за шведского паспорта Исака уже прозвали новым Златаном — кажется, авансом, но за техничным и сбалансированным форвардом приятно наблюдать. Даже в ужасающем для команды старте нового сезона он отметился двумя мячами в четырех матчах.
Сказать, что болельщики «Ньюкасла» обожают Бруну Гимарайнса, — все равно что не сказать ничего. Бразилец с ходу влюбил фанатов тем, что предпочел команду Хау «Арсеналу», а способность 25-летнего экс-плеймейкера «Лиона» делать лучше окружающих его партнеров только укрепила эту любовь. Многогранный полузащитник прекрасно чувствует себя как на позиции опорной «шестерки», так и в роли одного из пары атакующих центральных хавбеков. Бруну носит на спине 39-й номер в честь отца, таксовавшего в Рио-де-Жанейро на машине с такими же номерами.
После январского перехода из «Эвертона» за 45,6 миллиона евро Энтони Гордон вяло стартовал на «Сент-Джеймс Парк», но минувшим летом стал чемпионом Европы в составе сборной Англии до 21 года и ярко провел предсезонный тур «Ньюкасла» по США. 22-летний игрок, способный сыграть как центрального нападающего, так и на краях атаки, недавно объяснил слабые выступления в прошлой кампании. Англичанин был не в форме и не сразу впитал тактику Эдди Хау: «Поначалу я не до конца понимал, как играет команда. Это было сложно. Внимательность тренера к деталям находится на невероятном уровне, и он предупредил меня, что потребуется время, чтобы все понять». На старте сезона-2023/24 Гордон в порядке — на фоне слабых результатов клуба у него гол «Ливерпулю» и результативная передача против «Астон Виллы» в первом туре.
Как уже было сказано выше, место в Лиге чемпионов досталось «Ньюкаслу» с опережением графика развития. Для «сорок» будет круто провести еврокубковую кампанию по сценарию «Лестера» постчемпионского сезона: тогда «лисы» тоже неожиданно для себя забрались в элитный турнир, но вылетели лишь на стадии четвертьфинала по итогам двух матчей с «Атлетико».
Проблема в том, что команда Раньери на групповом этапе противостояла «Брюгге», «Порту» и «Копенгагену», в то время как «Ньюкаслу», попавшему в четвертую корзину, достались в соперники «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Милан». Настоящая группа смерти. Правда, нужно сделать несколько оговорок: «Париж» уже без Месси и Неймара, «Милан» не так страшен, как в чемпионском сезоне, а «Дортмунд» слабо стартовал в бундеслиге и вряд ли быстро оправится после потери Беллингема. Правда, все эти факторы все равно не отменяют того, что «Ньюкаслу» пробиться в плей-офф будет дико трудно.
После победы над «Астон Виллой» в стартовом туре АПЛ «Ньюкасл» потерпел три поражения подряд от «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Брайтона». В соперниках были одни из сильнейших представителей дивизиона, но в Европе команде предстоит соревноваться с соперниками схожего уровня.
Также важно, что «Ньюкасл» возвращается в Лигу чемпионов спустя 21 год отсутствия — ни у тренера, ни у футболистов нет весомого опыта выступления на таком уровне. И речь не только о классе оппонентов: игра на несколько фронтов с регулярными матчами посреди недели требует радикально больше энергии, и пока у «сорок» просто нет достаточной глубины состава для ротации без потери качества.
Хочется верить, что «Ньюкасл» зажжет хотя бы на групповом этапе и подарит фанатам на «Сент-Джеймс Парк» пару незабываемых вечеров. Но пока кажется, что команда Хау прыгнула выше головы. Это не значит, что от «сорок» нужно ждать гарантированного провала, но ставить на выход в плей-офф и повторение квалификации на будущий сезон вряд ли стоит.
Андрей Рабинович
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
6
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
9
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
11
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
12
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
13
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|- : -
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|16.09
|19:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|- : -
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|17.09
|18:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -