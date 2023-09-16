«Ньюкасл» — новый топ АПЛ или команда-пустышка? Как клуб развивается при саудовских шейхах и чего от него ждать в Лиге чемпионов

Разбираем команду Эдди Хау.

Эдди Хау проделал огромную работу с момента прихода в «Ньюкасл» в ноябре 2021 года. Но успех прошлого сезона может осложнить ему жизнь — теперь от его команды завышенные ожидания у болельщиков и экспертов. И пока справляться с давлением «сорокам» сложно — за четыре матча нового розыгрыша АПЛ накоплено уже три поражения: от «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Брайтона». Надежды на улучшение результата прошлой кампании, в которой «Ньюкасл» занял четвертое место, встретились с суровой реальностью.

Когда команда сенсационно забирается так высоко, то у нее нет времени любоваться видом: оппоненты не собираются ждать, пока те успеют насладиться триумфом. Отличный пример — победа «Ливерпуля» на «Сент-Джеймс Парк» в третьем туре АПЛ. Мерсисайдцы провели большую часть матча в меньшинстве, но вышедший на замену Дарвин Нуньес забил дважды и оформил камбэк гостей. «Ньюкаслу» показали, как тяжело будет противостоять лучшим командам Европы. Но все же новый проект саудовских шейхов заслуживает того, чтобы обратить на него более пристальное внимание.

У «Ньюкасла» интересный состав — на кого здесь стоит обратить внимание

В долгосрочной перспективе у проекта современного «Ньюкасла» большое будущее, хотя резкий рывок на четвертое место и участие в Лиге чемпионов могут привести к перегрузке команды Эдди Хау. Болельщики вряд ли удивятся, если клуб к концу сезона откатится на место в середине таблицы. Несмотря на огромное состояние владельцев из Саудовской Аравии, возможности «сорок» на трансферном рынке прошедшим летом были заметно ограничены финансовым фейр-плей. И все же будет глупо недооценивать шансы команды, в составе которой есть игроки международного уровня вроде Бруну Гимарайнса, Свена Ботмана, Сандро Тонали и Ника Поупа.

Многое зависит от того, смогут ли футболисты вроде Жоэлинтона, Джо Уиллока, Шона Лонгстаффа и Мигеля Альмирона поддерживать уровень прошлого сезона, еще важнее — насколько грамотно Хау удастся ротировать состав. Энергичный стиль игры «Ньюкасла», во многом завязанный на прессинге, выжимает из футболистов все силы, но «сороки» остаются очень сильным коллективом, а клубные боссы снова грамотно вложились в молодых и перспективных футболистов. Подписания итальянца Сандро Тонали из «Милана» и вингера «Лестера» Харви Барнса — две главные сделки клуба минувшим летом.

Клубу все еще необходимо усиление. Например, на позиции правого центрального защитника у «Ньюкасла» нет адекватной замены Фабиану Шеру, но Хау осторожно подходит к обновлению и стремится не нарушить химию в составе. Еще коуч не забывает о ярких футболистах академии и их игровых перспективах — на предсезонке некоторые из них показали, что способны достойно помогать первой команде. Например, 20-летний атакующий полузащитник Эллиот Андерсон забил четыре мяча в летних товарняках и вышел на поле в каждом матче «Ньюкасла» в АПЛ.

Эдди Хау. Фото Global Look Press

Тренер Эдди Хау черпает идеи в Испании

Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» после отказа Унаи Эмери, передумавшего браться за работу в последний момент, но в итоге бывший тренер «Борнмута» оказался отличным выбором. В первом сезоне Хау успешно спас «сорок» от вылета, а уже во втором неожиданно закинул клуб в Лигу чемпионов.

45-летний Хау продуктивно использовал творческий отпуск: на него оказало большое влияние наблюдение за работой Диего Симеоне в «Атлетико» и Андони Ираолы в «Райо Вальекано». Из тренера, главной фишкой которого были результативные и привлекательные, но ненадежные в обороне команды, англичанин превратился в тактически грамотного и хладнокровного тактика. Его новые приоритеты — жесткий прессинг и игра от обороны.

У команды интересные и молодые лидеры

23-летний Александр Исак прошлым летом перешел в «Ньюкасл» из «Реал Сосьедад» за 70 миллионов евро, став самым дорогим новичком в истории клуба, но разогнался только во второй половине сезона-2022/23. Зимой он восстановился после травмы подколенного сухожилия и принялся кошмарить соперников «сорок»: к концу кампании швед забил 10 мячей в 22 матчах АПЛ. Исак не только зажигал в центре нападения, но и результативно действовал на левом фланге атаки и в роли второго нападающего. Из-за шведского паспорта Исака уже прозвали новым Златаном — кажется, авансом, но за техничным и сбалансированным форвардом приятно наблюдать. Даже в ужасающем для команды старте нового сезона он отметился двумя мячами в четырех матчах.

Сказать, что болельщики «Ньюкасла» обожают Бруну Гимарайнса, — все равно что не сказать ничего. Бразилец с ходу влюбил фанатов тем, что предпочел команду Хау «Арсеналу», а способность 25-летнего экс-плеймейкера «Лиона» делать лучше окружающих его партнеров только укрепила эту любовь. Многогранный полузащитник прекрасно чувствует себя как на позиции опорной «шестерки», так и в роли одного из пары атакующих центральных хавбеков. Бруну носит на спине 39-й номер в честь отца, таксовавшего в Рио-де-Жанейро на машине с такими же номерами.

После январского перехода из «Эвертона» за 45,6 миллиона евро Энтони Гордон вяло стартовал на «Сент-Джеймс Парк», но минувшим летом стал чемпионом Европы в составе сборной Англии до 21 года и ярко провел предсезонный тур «Ньюкасла» по США. 22-летний игрок, способный сыграть как центрального нападающего, так и на краях атаки, недавно объяснил слабые выступления в прошлой кампании. Англичанин был не в форме и не сразу впитал тактику Эдди Хау: «Поначалу я не до конца понимал, как играет команда. Это было сложно. Внимательность тренера к деталям находится на невероятном уровне, и он предупредил меня, что потребуется время, чтобы все понять». На старте сезона-2023/24 Гордон в порядке — на фоне слабых результатов клуба у него гол «Ливерпулю» и результативная передача против «Астон Виллы» в первом туре.

Энтони Гордон спешит разделить радость с боллеьщиками команды. Фото Global Look Press

Перспективы в Лиге чемпионов

Как уже было сказано выше, место в Лиге чемпионов досталось «Ньюкаслу» с опережением графика развития. Для «сорок» будет круто провести еврокубковую кампанию по сценарию «Лестера» постчемпионского сезона: тогда «лисы» тоже неожиданно для себя забрались в элитный турнир, но вылетели лишь на стадии четвертьфинала по итогам двух матчей с «Атлетико».

Проблема в том, что команда Раньери на групповом этапе противостояла «Брюгге», «Порту» и «Копенгагену», в то время как «Ньюкаслу», попавшему в четвертую корзину, достались в соперники «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Милан». Настоящая группа смерти. Правда, нужно сделать несколько оговорок: «Париж» уже без Месси и Неймара, «Милан» не так страшен, как в чемпионском сезоне, а «Дортмунд» слабо стартовал в бундеслиге и вряд ли быстро оправится после потери Беллингема. Правда, все эти факторы все равно не отменяют того, что «Ньюкаслу» пробиться в плей-офф будет дико трудно.

После победы над «Астон Виллой» в стартовом туре АПЛ «Ньюкасл» потерпел три поражения подряд от «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Брайтона». В соперниках были одни из сильнейших представителей дивизиона, но в Европе команде предстоит соревноваться с соперниками схожего уровня.

Также важно, что «Ньюкасл» возвращается в Лигу чемпионов спустя 21 год отсутствия — ни у тренера, ни у футболистов нет весомого опыта выступления на таком уровне. И речь не только о классе оппонентов: игра на несколько фронтов с регулярными матчами посреди недели требует радикально больше энергии, и пока у «сорок» просто нет достаточной глубины состава для ротации без потери качества.

Хочется верить, что «Ньюкасл» зажжет хотя бы на групповом этапе и подарит фанатам на «Сент-Джеймс Парк» пару незабываемых вечеров. Но пока кажется, что команда Хау прыгнула выше головы. Это не значит, что от «сорок» нужно ждать гарантированного провала, но ставить на выход в плей-офф и повторение квалификации на будущий сезон вряд ли стоит.

Андрей Рабинович