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Сегодня, 04:36

«Байер» — «Монако»: видеообзор матча Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
16 февраля. «Байер» — «Монако» — 2:3.
Фото Global Look Press
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«Монако» выиграл у «Байера» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Леверкузене.

На 9-й минуте встречи монегаски вышли вперед благодаря автоголу вратаря хозяев Луиша Градецки. Этот гол стал единственным в первой половине.

В начале второго тайма Мусса Диаби сравнял счет, а затем Флориан Виртц вывел лверкузенцев вперед. На 74-й минуте Крепин Диатта забил второй гол гостей, а уже в добавленное время защитник Аксель Дисаси принес «Монако» победу.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.

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