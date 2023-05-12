Бонуччи: «С детства мечтал о 500-м матче за «Ювентус», но не всем это дано»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о своем 500-м матче за клуб, который пришелся на первый полуфинал Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

«Сыграть 500 матчей — это большое и важное достижение. Войти в историю «Ювентуса» — большая честь и привилегия. Я с детства мечтал об этом, но не всем это дано. Лишь единицам. Я наслаждаюсь этим достижением, но хочу выразить слова поддержки и благодарности своим одноклубникам», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.