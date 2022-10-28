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Лига Европы

Сегодня, 11:56

Кавазашвили в восторге о работы Черчесова за границей

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Бывший вратарь сборной СССР прокомментировал выход «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф Лиги Европы.

«Честно говоря, я просто в восторге от его работы, особенно за границей! Видимо, ему дают возможность работать так, как хочет лично он: по его взгляду и характеру. Когда он был в России, то в одной команде он поработал немного, но я не буду называть ее, чтобы не вызывать ажиотажа. Потом он ушел быстро оттуда в «Спартак», но там у него не получилось, потому что он не смог договориться. Я знаю почему. У Стасика характер очень и очень такой нормальный. Он жесткий и принципиальный парень. Хозяевам клубов это не подходит, потому что они хотят не только классного тренера, но хотят человека, которым они могут командовать. Он сделал «золотой дубль» в Венгрии, теперь этот успех. Я могу пожелать ему огромного добра и больших успехов. Он просто молодец», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы впервые с 1975 года. Сыграв вничью с «Монако» (1:1) 27 октября, команда набрала 10 очков за пять туров и заняла первое место в группе.

Источник: https://legalbet.ru/news/kavazashvili-otcenil-uspeh-ferentcvarosha-pri/
Анзор Кавазашвили
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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