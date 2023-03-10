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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
9 марта. «Манчестер Юнайтед» — «Бетис» — 4:1.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 4:1. Встреча прошла на «Олд Траффорд».

На 6-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд открыл счет. До перерыва гостям удалось отыграться, так как гол забил Айозе Перес.

В начале второй половины Антони вывел «МЮ» вперед и почти сразу Бруну Фернандеш увеличил преимущество. На последних минутах форвард Ваут Вегхорст довел счет до крупного.

Ответная игра состоится 16 марта в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:1
Бетис

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
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