«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Омонией» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Омонию» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

Победу английской команде принес гол полузащитника Скотта Мактоминея на 90+3-й минуте.

Другой матч группы завершился победой «Реала Сосьедад» над «Шерифом» (3:0). За испанский клуб голами отличились Александр Серлот, Диего Рико и Роберт Наварро.

«Реал Сосьедад» с 12 очками лидирует в группе Е и досрочно вышел в плей-офф. «Манчестер Юнайтед» расположился на 2-й позиции, у него — 9 очков. «Шериф» занимает 3-е место (3 очка), «Омония» — последнее (0).