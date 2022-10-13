Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

13 октября, 23:54

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Омонией» в Лиге Европы

Алина Савинова
«Манчестер Юнайтед» — «Омония».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Омонию» в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

Победу английской команде принес гол полузащитника Скотта Мактоминея на 90+3-й минуте.

Другой матч группы завершился победой «Реала Сосьедад» над «Шерифом» (3:0). За испанский клуб голами отличились Александр Серлот, Диего Рико и Роберт Наварро.

«Реал Сосьедад» с 12 очками лидирует в группе Е и досрочно вышел в плей-офф. «Манчестер Юнайтед» расположился на 2-й позиции, у него — 9 очков. «Шериф» занимает 3-е место (3 очка), «Омония» — последнее (0).

Лига Европы. Группа E
13 окт, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Омония
Лига Европы. Группа E
13 окт, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:0
Шериф
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
ФК Реал Сосьедад
ФК Шериф (Тирасполь)
5
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
«МЮ» избежал позора, у Моуринью нет права на ошибку, Хайкин снова не смог остановить «Арсенал»
Кошмарный вечер Головина — «Монако» потерпел крупнейшее поражение в сезоне. А Черчесов в шаге от плей-офф Лиги Европы
Лига Европы: «Монако» проиграл «Трабзонспору», «МЮ» победил «Омонию» и другие матчи
«Трабзонспор» разгромил «Монако», «Ференцварош» победил «Црвену Звезду»
«Трабзонспор» — «Монако»: видео курьезного автогола монегасков
Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио» в еврокубках
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Трабзонспор» разгромил «Монако», «Ференцварош» победил «Црвену Звезду»

ПСВ крупно обыграл «Цюрих» во второй раз подряд, «Лацио» в меньшинстве сыграл вничью со «Штурмом»