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Лига Европы

Сегодня, 06:59

Моуринью: «Для «Севильи» сыграть в финале — обычное дело, для «Ромы» — экстраординарное событие»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Мы заслужили сыграть в этом финале. Мы давно об этом говорили. Это был долгий путь, не такой, как у нашего соперника, который перешел из Лиги чемпионов. Мы хотим играть, время пришло. Мы много работали над тем, чтобы быть в оптимальной форме для борьбы за трофей. История не играет в футбол. Мой коллега Мендилибар считает иначе, я его уважаю. Он считает, что история делает «Севилью» фаворитом, и я это уважаю. Мы в финале, потому что заслужили это. У них есть история, которой нет у нас. Для них сыграть в финале — обычное дело, для нас — экстраординарное событие.

У «Севильи» отличная команда, точнее две отличные команды, потому что у них 25 игроков высочайшего уровня. Все они профессионалы топ-уровня, у «Севильи» много вариантов. Но они не знают моих ребят и не знают мою команду как команду. У меня было больше возможностей играть в еврокубках, но Мендилибар из того же поколения, что и я, с такими же седыми волосами. Мы в равных условиях. То же самое касается игроков: у «Севильи» больше опыта, но мы играем вместе уже два года», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037767--sevilla-vs-roma/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Жозе Моуринью
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