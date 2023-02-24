Щенсны назвал ключевой момент ответного матча с «Нантом» в Лиге Европы

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал победу над «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Если не считать пяти последних минут, мы хорошо сделали свою работу. Удаление помогло, потому что мы заработали пенальти, повели 2:0 и получили численное преимущество. Но при этом мы должны были оставаться профессионалами. Думаю, это был ключевой момент», — цитирует пресс-служба УЕФА Щенсны.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.