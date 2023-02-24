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Лига Европы

Сегодня, 02:44

Щенсны назвал ключевой момент ответного матча с «Нантом» в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал победу над «Нантом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Если не считать пяти последних минут, мы хорошо сделали свою работу. Удаление помогло, потому что мы заработали пенальти, повели 2:0 и получили численное преимущество. Но при этом мы должны были оставаться профессионалами. Думаю, это был ключевой момент», — цитирует пресс-служба УЕФА Щенсны.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Анхель Ди&nbsp;Мария. Сербский голкипер скрутил напавшего фаната, крутой камбэк «Шерифа», бенефис Ди Марии
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2036606--nantes-vs-juventus/
Войцех Щенсны
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ювентус
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