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Лига Европы

Сегодня, 02:17

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги Европы.
Фото Global Look Press
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В четверг, 23 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все участники 1/8 финала.

В следующий раунд вышли «Манчестер Юнайтед», «Унион», «Рома», «Ювентус», «Спортинг», «Севилья», «Байер» и «Шахтер». Также на этой стадии сыграют победители групп Лиги Европы: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».

Их следующие соперники определятся после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Эмоции игроков &laquo;МЮ&raquo; после выхода в&nbsp;1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» выиграл битву титанов, а тен Хаг — битву умов. «Барса» и Хави вылетают из Лиги Европы
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