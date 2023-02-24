Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 23 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все участники 1/8 финала.

В следующий раунд вышли «Манчестер Юнайтед», «Унион», «Рома», «Ювентус», «Спортинг», «Севилья», «Байер» и «Шахтер». Также на этой стадии сыграют победители групп Лиги Европы: «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург» и «Юнион».

Их следующие соперники определятся после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.