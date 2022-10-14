Вратарь «Омонии» Узохо назвал матч против «Манчестер Юнайтед» лучшим в карьере

Вратарь «Омонии» Фрэнсис Узохо остался доволен своей игрой в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Английская команда нанесла 34 удара в сторону его ворот.

«Сбылась моя мечта сыграть здесь, и я своей игрой доволен. Пожалуй, она лучшая за всю мою карьеру. Горжусь своими партнерами по команде — один в поле не воин, работать в одиночку не приходилось. Мы оставили на поле все силы», — цитирует пресс-служба УЕФА Узохо.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.