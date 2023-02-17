Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене

Клуб с Лазурного берега победил в гостях у «Байера» (3:2) в первом матче стыкового раунда Лиги Европы.

В еврокубковой истории «Монако» и «Байера» есть один любопытный и, пожалуй, не очень красивый эпизод. Случился он почти четверть века назад, в сезоне-1997/98. На групповом этапе Лиги чемпионов команды разыграли то, что сейчас принято называть «скандинавской ничьей», хотя до появления этого термина оставалось еще шесть с половиной лет.

Тогда действовал следующий формат: шесть групп по четыре участника, в плей-офф выходят победители плюс две лучших команды из числа занявших вторые места. «Монако» и «Байер» оказались в одном квартете, встречались в последнем туре, и расклад получился таким, что ничья устраивала обоих — монегаски при таком раскладе становились первыми, а немцы проходили дальше со второй позиции. Сыграли 2:2, причем «Байер» вел 2:0 за полчаса до конца, а в последние минуты знаменитый вратарь Фабьен Бартез, выступавший тогда за «Монако», просто сидел, прислонившись к штанге, и, смеясь, наблюдал за тем, как полевые игроки перекатывают мяч. С лица рефери Пьерлуиджи Коллины не сходила улыбка.

Но это не более чем забавная история из прошлого. Сейчас афишей для российского болельщика могло бы стать противостояние двух бывших звезд РПЛ — Александра Головина и Сердара Азмуна. Но если российский полузащитник в первые полтора месяца 2023 года в полном порядке, а пиком можно считать недавний гол в ворота «ПСЖ», то дела у иранского форварда пока идут заметно хуже. После ЧМ-2022 он лишь дважды выходил на поле, проведя там в сумме 28 минут (18+10). Ходили даже слухи о возвращении в Россию, а в январское трансферное окно самым реальным казался вариант с «Марселем», но переход туда в итоге сорвался. В матче с «Монако» нападающий остался в запасе.

А есть еще Андрей Лунев. Экс-голкипер «Зенита» почти не играет за «Байер» (всего одна встреча в этом сезоне, да и та аж 13 августа), и о нем как-то подзабыли. Плюс в последнее время россиянин страдает от травмы спины. Лунев не попал в заявку на «Монако», но повод вспомнить о нем случился уже на 9-й минуте, когда дикую ошибку совершил основной вратарь и капитан «Байера» Лукас Градецки. Финн неудачно обработал мяч после паса от защитника, завозился, позволил накрыть себя Брелю Эмболо, упал и в итоге сам закатил мяч за линию ворот. Впрочем, вряд ли это будет стоить Градецки места в составе в дальнейшем.

А вот Головин провел очередной хороший матч. Номинально Александр занял место левого хавбека в схеме 4-4-2, но при атаках «Монако», как обычно, регулярно смещался в центр. Правда, атак этих было не особенно много — тот случай, когда быстрый гол повлиял на ход встречи. В обороне Головин отрабатывал чрезвычайно дисциплинированно, помогая Кайю Энрике защищаться против резких и скоростных Джереми Фримпонга и Муссы Диаби.

Именно эти двое и соорудили ответный гол «Байера» вскоре после перерыва — голландец отдал с фланга, а француз забил — но тут имел место коллективный просчет «Монако» в целом, а быстрая атака хозяев получилась образцовой. Как и завершение Диаби.

В нападении же каждое действие Головина выглядело своевременным и рассудительным. Дважды его передачи вполне могли стать голевыми. На 21-й минуте российский хавбек отдал классный разрезающий пас на ход Эмболо, но тот не попал в ближний угол, а в концовке первого тайма покатил мяч под удар Крепену Диатта — «Байер» спас Градецки.

После перерыва атакующая активность «Монако» совсем затухла, главным образом по причине того, что в первые 25 минут второго тайма очень уж хорошо смотрелся «Байер», который доминировал на поле. Второй гол хозяев получился не менее красивым, чем первый — тут и пас пяткой от Ясина Адли, и слалом от одного из главных немецких талантов Флориана Вирца. В каких-то моментах «Монако» подтащил голкипер Александр Нюбель.

На этом фоне второй мяч гостей выглядел нелогичным — Диатта здорово зарядил издали, так что Градецки даже не прыгнул. Но от этого гол не становится менее важным, особенно если учесть то, что заканчивал матч «Монако», по сути, вдесятером — Гильермо Марипан получил травму, а все замены уже были исчерчаны.

А в компенсированное время Дисаси добил «Байер». Первый раунд — за командой с Лазурного берега.