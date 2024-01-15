Месси получил премию The Best лучшему игроку 2023 года

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards. Форвард пропустил церемонию вручения приза.

Месси обошел финалистов премии — форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Месси выиграл награду The Best в третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. По два раза лучшими игроками года становились Криштиану Роналду (2016 и 2017) и Роберт Левандовски (2020 и 2021).

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС, В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Нападающий стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины 18 декабря 2022 года. В финале турнира в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил 7 голов.

Холанн, Мбаппе, Месси, Винисиус и Беллингем попали в сборную года на премии The Best