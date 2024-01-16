Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА

Капитан сборной Португалии, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не принял участия в опросе ФИФА при выборе лучшего игрока года The Best 2023. Вместо него выбор сделал вице-капитан национальной команды, защитник «Порту» Пепе.

В тройку лучших игроков Пепе включил Бернарду Силву, Эрлина Холанна (оба — «Манчестер Сити») и Виктора Осимхена («Наполи»).

Роналду не в первый раз игнорирует подобные опросы ФИФА и других премий. Часто это связывают с его отсутствием в числе номинантов.

Лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards был признан нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Форвард пропустил церемонию вручения приза.

Месси выиграл награду The Best в третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м.