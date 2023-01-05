«Отношения с российскими должностными лицами неприемлемы». Карпин стал участником скандала из-за ужина с игроками сборной Эстонии

История закончилась позорными извинениями.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оказался в центре скандала с участием футболистов сборной Эстонии.

Перед Новым годом Карпин встретился с бывшими и действующими игроками национальной команды соседнего государства. Фотографию опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов. Публикация вызвала негативную реакцию у эстонских фанатов, а футболистам даже пришлось извиняться.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Такое поведение нельзя акцептировать»

Степанов выложил фото со встречи шесть дней назад с подписью: «1 компания, 10 друзей, 100 воспоминаний, 1000 игр... Новогодняя вечеринка на память».

Такая вечеринка не понравилась объединению эстонских болельщиков MT? Jalgpallihaigla, которое выступило с заявлением, осудив футболистов сборной Эстонии.

«Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной, они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», — говорится в заявлении.

На встрече с Карпиным были капитан сборной Эстонии Константин Васильев, нападающий Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты сборной — Андрей Степанов, Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов.

В эстонских соцсетях провели опрос о том, достоин ли Васильев капитанской повязки после ужина с Карпиным, и большинство проголосовали отрицательно.

Васильеву в итоге пришлось дать объяснения: «Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу», — цитирует игрока Soccernet.

А Сергей Зенев заявил журналистам, что кроме Степанова никто ранее не был знаком с Карпиным, который родился в эстонской Нарве в 1969-м году.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Федерация футбола Эстонии вступилась за футболистов

Несмотря на общественную критику, в федерации футбола Эстонии поддержала футболистов.

«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними.

Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, — неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни", — цитирует президент организации Айвара Похлака издание Delfi.

Игрокам сборной Васильеву, Зеневу, а также помощнику главного тренера Оперу все равно пришлось выступить с совместным заявлением и извиниться перед общественностью.

«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.

Эмблема Эстонского футбольного союза. www.jalgpall.ee

Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь".

Сам Карпин пока никак не отреагировал на обвинения эстонских футболистов за встречу с ним.