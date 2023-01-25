Саудовцы агрессивно вкладываются в футбол: Роналду, Месси, «Ньюкасл», Суперкубки Испании и Италии. Ради чего все это?

Государство нацелено на чемпионат мира и не только.

Первая попытка

Саудовская Аравия много лет оставалась закрытой футбольной страной. В местном чемпионате всегда играли третьесортные легионеры, крайне редко кто-то из саудовских футболистов уезжал за рубеж. Саудовская Аравия, одна из крупнейших стран континента, даже никогда не принимала у себя Кубок Азии.

На самом деле футбол там любили всегда, просто за границей об этом мало кто знал. Первая попытка выйти на мировую арену была предпринята в 1990-е, когда саудовцы придумали международный турнир «Кубок Короля Фахда». В нем участвовали действующие победители различных континентов и сама сборная Саудовской Аравии. Изначально это был коммерческий турнир, но идея всем понравилась, и сейчас ФИФА официально считает Кубок Короля Фахда даже не прообразом, а первым Кубком конфедераций.

Всего Саудовская Аравия приняла три таких турнира: в 1992, 1995 и 1997 годах, а уже позже Кубок конфедераций решили переформатировать и проводить в стране — хозяйке чемпионата мира за год до главного события четырехлетия.

После этого о футбольных делах королевства в лучшем случае вспоминали раз в четыре года, когда ее сборная кому-нибудь всухую проигрывала на групповом этапе ЧМ. А иногда и реже: в 2010-м и 2014-м аравийцы вообще не попадали на крупнейший турнир планеты, так что до матча открытия ЧМ-2018 новости о них почти не появлялись в лентах.

Болельщики «Ньюкасла» празднуют продажу клуба новым владельцам. Фото AFP

Покупка «Ньюкасла»

Все изменилось в начале 2020 года, когда появились первые слухи об интересе саудовцев к покупке клуба английской премьер-лиги — «Ньюкасла». Переговоры шли очень долго — один момент казалось, что сделки не будет, но в конце 2021-го она все-таки состоялась. И все это время пресса обсуждала не столько сумму покупки (около 300 миллионов фунтов), сколько мотивацию саудовцев, а также их имидж.

Покупка «Ньюкасла» прекрасно ложится в один ряд с «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Шейх Мансур, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, в 2008 году приобрел «Сити». А в 2011 году к власти в «ПСЖ» пришел Катарский инвестиционный фонд. Две крупные арабские державы — ОАЭ и Катар этими сделками не только превратили двух середняков европейского футбола в грандов, но и таким образом разрекламировали себя. А Катар сделал это еще и посредством чемпионата мира.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Обеление имиджа

Саудовская Аравия, глядя на это, осознала, что футбол — отличный способ улучшить представление о себе. Что знает обыватель об этой далекой стране? Там абсолютная монархия, где установлены жесткие правила поведения, особенно для женщин. Девушкам, к примеру, до 2018 года было запрещено даже водить машину.

Туристической страной Саудовскую Аравию назвать тоже нельзя, хотя на ее территории гигантское число пляжей и теоретически она могла бы немало зарабатывать на гостях. Просто нефтяной державе это не нужно.

Усугубляет негативный имидж страны страшное событие 2018 года, когда в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошло убийство журналиста Джамаля Хашогги. В его организации обвиняли наследного принца Саудовской Аравии Салмана, который и стоит за покупкой «Ньюкасла».

Смерть Хашогги была одной из главных причин того, почему продажа «сорок» затянулась. Разные правозащитные организации (Human Rights Watch, Amnesty International) призывали АПЛ заблокировать сделку и называли ее специфическим словом sportswashing — этот термин применяют в тех случаях, когда кто-то пытается отмыть свою репутацию через спорт.

«Сразу после первых новостей об этой сделке мы заявили, что она представляет собой явную попытку властей Саудовской Аравии закрасить свои ужасающие нарушения прав человека гламуром футбола», — подчеркивал исполнительный директор Amnesty International в Великобритании Саша Дешмукх.

Предполагалось, что таким образом Салман пытается себя обелить, ведь за вливанием денег последуют победы, а где победы, там и позитивное отношение публики ко всем причастным.

Криштиану Роналду. ФК «Аль-Наср»

Криштиану — пиар-ход

Еще до появления слухов о покупке «Ньюкасла» появились другие, менее значимые, но тоже важные для Саудовской Аравии новости. В частности, она договорилась о проведении на своей территории сразу двух Суперкубков — Италии и Испании. Естественно, за это саудовцы тоже заплатили и платят до сих пор, зато в обмен получают престижные встречи и узнаваемость: в январе в Эр-Рияде «Интер» победил «Милан», а «Барселона» — «Реал».

Футбол стал необычайно привлекателен для государства. Полгода назад газета Financial Times сообщала о том, что за первые восемь месяцев 2022 года Инвестиционный фонд Саудовской Аравии заключил спонсорские соглашения в области футбола на 2,3 миллиарда долларов.

При таких тратах контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» кажется небольшим — по сообщениям СМИ, он заработает 500 миллионов долларов за два с половиной года. Также португальца ждет важная социальная миссия: его наверняка будут привлекать к поддержке заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира 2030 года.

Трансфер Роналду — чистейший пиар-ход государства. «Аль-Наср» — королевский клуб. Десятилетиями им управлял принц Саудовской Аравии Абдул Рахман бин Сауд аль Сауд, а сейчас он находится под покровительством другого члена королевской четы — Халеда бин Фахда. Поэтому и слухи вокруг возможного перехода Лионеля Месси в «Аль-Хиляль» тоже не стоит отметать. Если два сильнейших футболиста поколения окажутся в одной лиге, то интерес к футболу Саудовской Аравии взлетит до небес. Маркетинговый эффект от трансфера одного Криштиану уже заметен: достаточно сказать, что за несколько недель число подписчиков «Аль-Насра» в соцсетях увеличилось с 800 тысяч до 12 с половиной миллионов.

Лионель Месси. Фото Reuters

ЧМ-2030: и цель, и средство

Пока Месси не перешел, саудовцы привлекают аудиторию другими способами: например, в середине января в Эр-Рияде был организован товарищеский матч с участием аргентинца и португальца. Вкладывается страна и в другие виды спорта. Например, в гольф: в прошлом году Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии организовал серию LIV, ради которой привлек сумасшедшими деньгами лучших гольфистов планеты. Разумеется, и здесь хватало критики и отказников (в частности, отверг предложение великий Тайгер Вудс), но многих баснословные суммы соблазнили.

Месяц назад было объявлено, что Саудовская Аравия впервые примет Кубок Азии (в 2027 году), но амбиции государства гораздо шире. Его цель — чемпионат мира. Страна не хочет строить у себя массу крупных стадионов, которые потом будут простаивать без дела, поэтому придумала отличный ход — если ее заявка с Египтом и Грецией победит, то этот ЧМ станет первым интерконтинентальным в истории. Роналду, Месси, «Ньюкасл» и остальные футбольные активности Саудовской Аравии должны позволить ей выиграть это право.

Но чемпионат мира — это не самоцель. Королевству необходим этот турнир, чтобы весь мир стал позитивно смотреть в сторону Аравийского полуострова. Катар — отличный пример для саудовцев, ведь там чемпионат мира тоже был государственном проектом. Изначально к ЧМ-2022 относились негативно, но его можно признать успешным. Организаторам очень повезло с фантастическим финалом, а ведь лучше всего запоминается последнее. Нет сомнений, что глобально отношение к Катару после недавнего турнира улучшилось.

Этого хочет и Саудовская Аравия.