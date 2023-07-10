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Леонардо: «Пришло время Мбаппе уйти из «ПСЖ», несмотря ни на что»

Мария Гусева
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.

«Ради блага «ПСЖ», я думаю, пришло время Мбаппе уйти, несмотря ни на что, — цитирует L`Equipe Леонардо. — «ПСЖ» существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него. Своим поведением за последние два года Мбаппе доказывает, что он еще не игрок, способный по-настоящему руководить командой. Он отличный игрок, но не лидер. Он отличный бомбардир, но не творческий человек. Вокруг него сложно построить команду».

Ранее сообщалось, что 24-летний француз прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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