Леонардо: «Пришло время Мбаппе уйти из «ПСЖ», несмотря ни на что»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.

«Ради блага «ПСЖ», я думаю, пришло время Мбаппе уйти, несмотря ни на что, — цитирует L`Equipe Леонардо. — «ПСЖ» существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него. Своим поведением за последние два года Мбаппе доказывает, что он еще не игрок, способный по-настоящему руководить командой. Он отличный игрок, но не лидер. Он отличный бомбардир, но не творческий человек. Вокруг него сложно построить команду».

Ранее сообщалось, что 24-летний француз прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.