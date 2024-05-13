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Сегодня, 20:06

В «ПСЖ» опровергли информацию о драке Мбаппе с президентом клуба Аль-Хелаифи

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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В «ПСЖ» назвали ложной информацию о драке форварда команды Килиана Мбаппе с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи перед матчем 33-го тура лиги 1 с «Тулузой» (1:3), сообщает Marca.

Ранее появилась информация о том, что функционер хотел выяснить, почему футболист не упомянул его в своем прощальном видео. Отмечалось, что для разговора француз и Аль-Хелаифи ушли в отдельное помещение, из которого доносились крики и звуки борьбы.

«Прискорбно видеть, что сегодня днем распространилось еще больше фейковых новостей. Никакой стычки не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы договориться об уходе Мбаппе в конце сезона . Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе перед прошлым матчем», — заявили в клубе.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Его контракт с командой истекает летом этого года. Матч с «Тулузой» стал для 25-летнего футболиста последней домашней игрой на «Парк де Пренс» в составе парижан.

Источник: https://www.marca.com/futbol/psg/2024/05/13/6642531d22601d7d068b45ba.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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