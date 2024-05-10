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Мбаппе обратился к тренерам и болельщикам «ПСЖ»

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к тренерам и болельщикам парижского клуба. 

10 мая форвард объявил, что покинет столичный клуб по окончании этого сезона.

«Прежде всего, хочу поблагодарить одноклубников и всех тренеров — Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кристофа Гальтье и Луиса Энрике. А также спортивных директоров Леонардо и Луиса Кампоса за то, что они всегда сопровождали меня. Спасибо всем, кто остается за кулисами — это люди, которые отдают всех себя ради клуба.

Хочу сказать спасибо болельщикам. Понимаю, что я не самый демонстративный игрок, не всегда оправдывал ту любовь, которую вы дарили мне все семь лет. Но я никогда не обманывал, и всегда хотел играть.

Мы закончим сезон с трофеем и это останется в моем сердце. Прощай, Париж», — сообщил Мбаппе на своей странице в соцсети X

Вместе с парижанами он шесть раз становился чемпионом Франции, трижды — обладателем Кубка и суперкубка страны. В сезоне-2019/20 «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:1).

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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