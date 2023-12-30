Стало известно, сколько Мбаппе хочет получать в «Реале»

«Реал» планирует купить французского нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Но вопрос о его зарплате в мадридском клубе все еще не решен, утверждает The Athletic.

По данным источника, он хочет получать вдвое больше, чем нынешние лидеры мадридского клуба. Самые высокооплачиваемые игроки «Реала» сейчас зарабатывают от 17 до 20 миллионов евро в год.

Утверждается, что все в мадридском клубе ждут перехода Мбаппе. В частности, вингер Винисиус Жуниор регулярно переписывается с Килианом в соцсетях.

28 декабря издание El Chiringuito информировало, что Мбаппе не собирается продлевать свой контракт с «ПСЖ».

Действующее соглашение француза с парижанами истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.