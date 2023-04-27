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Сегодня, 16:50

В «ПСЖ» рассказали о состоянии Неймара после операции

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Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает реабилитацию после травмы, сообщается на официальном сайте парижан.

«Неймар вернулся в тренировочный центр. Члены медицинского персонала «ПСЖ» и хирурги, оперировавшие его в Дохе, сегодня приступили к снятию защитного ботинка. Получив обнадеживающие результаты анализов, игрок теперь сможет продолжить реабилитацию в Париже», — говорится в официальном заявлении «ПСЖ».

31-летний игрок получил травму лодыжки в матче с «Лиллем» 19 февраля, после чего перенес операцию в Дохе. Сообщается, что он не вернется в состав «ПСЖ» до конца сезона.

Бразилец провел 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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