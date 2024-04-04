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Италия

Сегодня, 14:33

«Бледная тень». В Италии критикуют Миранчука за кубковый матч с «Фиорентиной»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболист Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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В среду, 3 апреля, «Аталанта» уступила в гостях «Фиорентине» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Ответная встреча состоится 24 апреля в Бергамо.

Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм. Наш легионер провалил игру — запомнился только желтой карточкой, которая стала для него второй в этом сезоне. Итальянские спортивные СМИ раскритиковали полузащитника, поставив ему низкие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 5,0: «Бледная тень футболиста, который несколько дней назад доминировал против «Наполи» на поле стадиона имени Марадоны. Возможно, на нем сказалось усталость на фоне блестящих 90 минут прошлого матча. В этот раз совсем не попал в игру, не было ни одного всплеска».

Алексей Миранчук. Худший матч Миранчука в этом году. Был заменен уже в перерыве, а «Аталанта» проиграла

Corriere dello Sport — 5,0: «Получил предупреждение за фол против Паризи в центре поля. Только этим и запомнился в матче, где его совсем не было видно».

Tuttosport — 5,0: «Редко оказывался с мячом. А когда попробовал проявить активность, то лишь заработал предупреждение на Паризи. Логично, что в перерыве русского заменили».

Следующий матч «Аталанта» проведет уже в воскресенье, 7 апреля, в серии А — в гостях против «Кальяри».

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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