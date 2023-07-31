В «Лацио» сообщили о срыве трансфера Захаряна в клуб

Переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» сорвался

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский клуб.

Ранее армянский журналист Грач Хачатрян сообщил, что переговоры между сторонами «зашли в тупик».

«Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», — сказал Фабиани «СЭ».

24 июля стало известно, что 20-летний Захарян может перейти в римский клуб за 10+4 миллиона евро.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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