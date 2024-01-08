Еще один классный матч Миранчука. Отдал голевой пас и помог «Аталанте» выстоять в гостях у «Ромы»

Российский легионер отлично проводит начало года.

Убедить Джан Пьеро Гасперини — та еще задача. Победный голевой пас в игре с «Миланом», еще одна результативная передача в Лиге Европы, гол в ворота «Салернитаны» — даже тот сверхудачный декабрьский отрезок принципиально не изменил положение Алексея Миранчука в «Аталанте». Тренер хвалил российского легионера, отмечая, что ему чужд эгоизм, только игровое время в серии А исчислялось считанными минутами.

Однако год начался для Миранчука со столь яркого кубкового матча против «Сассуоло», — с голом, результативной передачи и массой красивых моментов — что у Гасперини не было другого выхода, кроме как включить россиянина в стартовый состав на игру с «Ромой». Тем более, тренер сам отмечал, что Алексей находится в хорошей форме и провел несколько удачных матчей. К тому же на Кубок Африки отправился Лукман, и одно место в атакующей тройке стало вакантным.

Правда, игра в Риме началась для Миранчука не лучшим образом. Его неудачный пас обернулся голевым моментом у ворот бергамасков, и Карнесекки пришлось ценой болезненного повреждения останавливать выскочившего к воротам Лукаку. Неприятно, однако реакция на случившееся получилась образцовой. Буквально через пару минут Миранчук на правой бровке перехитрил замененного в перерыве Льоренте и выполнил идеальную подачу в штрафную, где Копмайнерс головой отправил мяч под перекладину.

В целом же можно было сказать, что «Рома» с вернувшимся в строй Дибалой играла первым номером, и Миранчуку — как и другим его одноклубниками — приходилось непросто. Россиянин поначалу не всегда справлялся с прессингом «волков» и допускал потери мяча. С другой стороны, в обороне он отрабатывал старательно и сорвал несколько римских атак, а рискованные действия были вызваны стремлением обострять игру, что у Алексея получалось. Да и потери мяча он из игры довольно быстро исключил.

Лучшим же в первом тайме у «Аталанты» стал Карнесекки, и это говорит о характере игры лучше всего. Вратарь выручил не раз и не два, еще в одном эпизоде его на ленточке подстраховал Джимсити, но в той же атаке Руджери врезался шипами в бедро сопернику. Арбитр увидел это на мониторе после подсказки ВАР, что привело к ответному голу Дибалы. Абсолютно логичному, и все же легче от этого гостям не стало. Тем более, при счете 1:0 они создали убойный момент, однако Руй Патрисиу остановил выходившего один на один Де Кетеларе.

Второй тайм для «Аталанты» стал периодом тяжелой командной работы. И показательно, что в такой напряженной игре Гасперини не убирал Миранчука с поля, выбирая другие варианты. Так, мощный Скамакка в отличие от невезучего Де Кетеларе здорово цеплялся за мяч и навязывал борьбу защитникам, а Пашалич был призван освежить центр поля. Миранчук же оставался заметной фигурой. Сбивал темп римских атак за счет дриблинга, зарабатывал штрафные, исполнял практически все стандарты и в целом здорово работал на команду. Жозе Моуринью даже не выдержал и второй раз подряд в игре с «Аталантой» нарвался на красную карточку.

Не хочется забегать вперед, зная непредсказуемость Гасперини, но возникает стойкое ощущение, что Миранчуку удалось переломить неблагоприятную ситуацию. Как минимум на данном этапе он становится важнейшей фигурной в составе бергамасков. Соответственно, разговоры о казавшейся неизбежной смене команды сошли на нет. Скорее всего, они просто потеряли актуальность. Такой Миранчук нужен «Аталанте», и следующий повод убедиться в этом будет в среду — в четвертьфинале Кубка Италии против «Милана».