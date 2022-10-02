Представитель Сулейманова подтвердил, что у российского игрока возникли сложности со въездом в Польшу

Представитель Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об отказе Польши пускать нападающего на матч Лиги конференций из-за российского гражданства.

«Не буду скрывать, что есть определенные сложности. На данный момент этот вопрос находится в стадии решения», — сказал Агузаров «СЭ».

Футболист на данный момент выступает за «Хапоэль» (Беэр-Шева) на правах аренды.

Матч Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» состоится 6 октября в Польше. Начало — в 19.45 мск.