Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 17:04

Представитель Сулейманова подтвердил, что у российского игрока возникли сложности со въездом в Польшу

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Представитель Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об отказе Польши пускать нападающего на матч Лиги конференций из-за российского гражданства.

«Не буду скрывать, что есть определенные сложности. На данный момент этот вопрос находится в стадии решения», — сказал Агузаров «СЭ».

Футболист на данный момент выступает за «Хапоэль» (Беэр-Шева) на правах аренды.

Матч Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» состоится 6 октября в Польше. Начало — в 19.45 мск.

Магомед-Шапи Сулейманов
Лига конференций
ФК Лех
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
5
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Госдуме отреагировала на призыв МИД Швеции шведским хоккеистам не заключать контракты с российскими клубами
FIVB не требовала от российских волейболистов дистанцироваться от СВО
ISU не требовал от российских конькобежцев дистанцироваться от СВО
В Норвегии требуют ускорить принятие решения FIS по участию российских спортсменов на Кубке мира
В ИИХФ заявили о невозможности приостановки контрактов легионеров с клубами КХЛ
«Спорт расколот, и мы разобщены». Что стоит за идеей МОК по снятию санкций с России?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Спиридонов резко отреагировал на запрет Польши пускать на свою территорию Сулейманова из-за российского гражданства

Лайшев назвал трусами поляков, не пустивших россиянина Сулейманова в страну