Лионель Месси: «Однажды Холанн и Мбаппе возьмут «Золотой мяч»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от борьбы за «Золотой мяч-2023».

«Однажды Холанн и Мбаппе возьмут «Золотой мяч». Эрлинг этого заслужил, он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром во всем. Эта награда могла бы стать и вашей сегодня... Я уверен, что в ближайшие годы вы выиграете», — сказал Месси на церемонии.

36-летний аргентинец обошел в голосовании Эрлина Холанна («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), занявших второе и третье места соответственно.

В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2). Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.