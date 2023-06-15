Куман: «Сборная Нидерландов сделала все, что было в наших силах»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал поражение от Хорватии (2:4 д.в.) в полуфинале Лиги наций.

«Я остался доволен первым таймом, но мы скверно начали второй. Полузащита Хорватии перехватила контроль и стала доставлять проблемы. Особенно после пенальти. Видно, что этот состав хорватов уже долгое время играет вместе.

Мы сделали все, что было в наших силах. Давили, когда была возможность, но иногда грешили небрежностью. Хорваты были более надежны при игре с мячом. Именно эта разница просматривалась на протяжении всего матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.