Президент «ПСЖ» хочет провести матч звезд с участием, в том числе, футболистов из России

Президент «ПСЖ» хочет пригласить футболистов из России на матч звезд с Месси и Роналду

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи планирует провести матч звезд мира под названием One World с целью единства людей. По словам бизнесмена, помимо лучших футболистов в игре примут участие знаменитые певцы и актеры.

«Есть три футболиста — Неймар, (Лионель) Месси, (Криштиану) Роналду. У них миллиард подписчиков в социальных сетях. Больше, чем у любого президента страны. Они могут донести идею единения, дать нужный сигнал детям, которые слушают их больше, чем своих родителей», — цитирует Аль-Хелаифи The Times.

Президент «ПСЖ» также ответил на вопрос, собирается ли приглашать на матч представителей России и Северной Кореи.

«[Мы хотим] собрать всех вместе. Мир и любовь. Я говорю об этой мечте. У меня мурашки по коже. Я чувствую себя смиренным. У меня это в сердце, в моей ДНК. У меня такие ценности от моих родителей и лидеров моей страны», — сказал он.

Аль-Хелаифи родом из Катара. Он также входит в исполком УЕФА в качестве председателя Европейской ассоциации клубов.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под своей эгидой.