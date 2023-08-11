Сегодня, 21:19
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, чего не хватило команде в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:3).
-Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У него игра построена на длинных передачах вперед. Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников много владеть мячом. Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.
— Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?
— Мы ожидали всего того, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять. В футболе так бывает. Дело не в сопернике. Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет, — сказал Абаскаль.
«Урал» набрал десять очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с девятью баллами опустился на третью строчку.