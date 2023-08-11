Абаскаль — об игре «Спартака»: «Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, чего не хватило команде в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:3).

-Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У него игра построена на длинных передачах вперед. Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников много владеть мячом. Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.

— Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?

— Мы ожидали всего того, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять. В футболе так бывает. Дело не в сопернике. Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет, — сказал Абаскаль.