Абаскаль — о ничьей «Спартака» с ЦСКА: «Матч был очень закрытым. Но, может, я не так видел его»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) ответил на вопрос, помогла ли удача спастись команде от поражения.

— Согласны, что «Спартаку» сегодня повезло? Или вы считаете, что команда справедливо спаслась, забив на 90+7-й минуте?

— Если бы я всегда полагался только на удачу, то играл бы в лотерею. Я верю в работу, а не в удачу. Если бы я видел со стороны соперников 15-20 ударов или выходы один на один с вратарем... Мне кажется, матч был очень закрытым. Но, может, я не так видел его. По-моему, было по паре моментов с сэйвами вратарей.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.