Добровинский — о заявлении на Соболева: «Не думаю, что из этого что-то выйдет»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский рассказал «СЭ», какие последствия могут ждать форварда «Спартака» Александра Соболева за проступок в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Не думаю, что из этого что-то выйдет. Я не вижу статьи, по которой прокуратура может привлечь. Если только найдут статью, которая будет звучать так: «Оскорбление чувств верующих в футболе», — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее депутат Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева.