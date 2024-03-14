Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 марта, 01:23

Адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу экстрадиции форварда «Спартака» в Нидерланды

Евгений Козинов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Софи Хоф и Роберт Малевич, адвокаты нападающего «Спартака» Квинси Промеса, выступили с официальным заявлением по поводу экстрадиции 32-летнего голландца в Нидерланды.

«Сегодня различные СМИ сообщили об аресте нашего клиента Квинси Промеса в Дубае. Прокуратура Нидерландов сообщает, что 32-летний голландец, проживающий в Москве, арестован с целью экстрадиции в Нидерланды. Поводом для этого запроса прокуратуры может стать приговор Окружного суда Амстердама от 14 февраля 2024 года в связи с предполагаемым участием в ввозе наркотиков. Суд приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения.

Квинси Промес всегда отрицал свою причастность к фактам, утверждаемым судом, поэтому мы обжаловали приговор суда Амстердама от имени Промеса. На этой неделе мы также подали подробные письменные жалобы на приговор в Апелляционный суд Амстердама. При этом защита также подала несколько новых запросов о расследовании в Апелляционный суд Амстердама.

Это означает, что вердикт Апелляционного суда Амстердама не является окончательным. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом Амстердама. Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное разбирательство в Нидерландах. После этого у обвинения и защиты также есть возможность подать кассационную апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

В Объединенных Арабских Эмиратах теперь предстоит завершить процедуру экстрадиции. Отмечаем, что независимый судья в Дубае теперь будет принимать решение по запросу Нидерландов об экстрадиции. В целом процедура экстрадиции может занять довольно много времени и включает множество формальных шагов и требований. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции в настоящее время предсказать невозможно.

Наконец, мы указываем на принцип взаимного доверия, применимый в законе об экстрадиции. В соответствии с этим у государств и соответствующих органов также принято не комментировать процедуру экстрадиции, пока она находится в судебном порядке. В соответствии с этим мы не будем делать никаких дальнейших заявлений, пока запрос об экстрадиции находится на рассмотрении суда в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится на сайте Cleerdin & Hamer Advocaten.

Ранее прокуратура Амстердама подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ. В среду, 13 марта, стало известно, что арест голландца в Дубае (ОАЭ) связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

 
Квинси Промес. Промеса снова задержали в ОАЭ, Нидерланды будут добиваться экстрадиции. Онлайн
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
35
19
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Мележиков согласился, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в РПЛ
Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»
Гладилин: «Нельзя сказать, что в «Спартаке» некому играть на позиции Промеса»
Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды»
Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса
Романцев — о Промесе: «Знаковая фигура атаки, но не настолько, чтобы не забивать три матча»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В совете директоров «Спартака» отказались комментировать задержание Промеса

Адвокат Бушманов объяснил, от чего зависит возможное возвращение Промеса в Россию