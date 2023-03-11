Агент Идризович: «Настало время Башича. Верю, что он способен стать лидером «Оренбурга»

Агент Асхат Идризович высказался о выступлении полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича в матче 19-го тура РПЛ с «Сочи» (4:0).

В этой встрече боснийский футболист отметился забитым голом.

«Что же, вот и настало время Башича. Верю, что он способен стать лидером «Оренбурга» и помочь команде подняться в топ-5 в чемпионате России. Я действительно в это верю, там собрался молодой состав, ими руководит отличный тренер», — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича.

В текущем сезоне Башич сыграл 15 матчей в составе «Оренбурга», забил два гола и сдел четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.