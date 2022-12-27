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Сегодня, 22:43

Агент Эль-Ямика сообщил об отклонении предложения «Локомотива» об аренде

Микеле Антонов
Корреспондент
Джавад Эль-Ямик.
Фото Reuters
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Агент марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика Андреа Д'Амико в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможной аренде игрока в московский «Локомотив».

«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили. Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он еще сможет сыграть в большом клубе», — сказал Д'Амико «СЭ».

30-летний Эль-Ямик запомнился попаданием в штангу ударом через себя в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции (0:2).

Марокканец в этом сезоне провел за «Вальядолид» 8 матчей в чемпионате Испании. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

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