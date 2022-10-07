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Сегодня, 11:45

Агент Кахор Муминов: «Бакаев усилил «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель компании ProSports Management Кахор Муминов, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, вступил в заочный спор с бывшим спортивным директором питерского клуба Игорем Корнеевым.

— Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев как-то заметил, что Зелимхан Бакаев не усилит сине-бело-голубых. Он оказался прав?

— Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в «Зенит» в свое время, и он его не усилил...

— А вы считаете, что Бакаев усилит команду Сергея Семака?

— Да он уже усилил.

Кахор Муминов и&nbsp;Элдор Шомуродов. «России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»

— Поясните, пожалуйста.

— Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он ее априори усиливает.

— Разве Бакаев сильнее Мостового?

— Не нужно играть в игрушки — сильнее, слабее... Мостовой — один из лучших российских футболистов. Мы были причастны к его успеху, сыграли огромную роль в его судьбе. Благодаря нам он появился в «Зените». Андрей это знает и ценит. Но на сегодняшний день наш клиент — Зелимхан Бакаев.

В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника один гол и две голевые передачи в 13 матчах сезона.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
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