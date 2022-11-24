Агент Кутицкого заявил, что его клиент хочет играть только за «Динамо»

24 ноября, 15:48
Агент защитника «Динамо» Александра Кутицкого Алексей Сафонов рассказал, что его клиент не собирается уходить из команды.
«Объективно Кутицкий видит себя только в «Динамо». Если здесь все нормально идет, зачем добра от добра искать? В этом году мы продлили контракт. Он еще не был твердым игроком основы, но мы сели, обсудили и решили: приоритет — «Динамо». Клуб пошел на определенные условия, которые устроили и их, и нас. Александр будет отрабатывать контракт, о других клубах даже не говорили», — цитирует футбольного агента «РБ Спорт».
Кутицкий — воспитанник «Динамо». В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 17 матчей за бело-голубых и забил 1 гол.