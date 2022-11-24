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24 ноября, 15:45

Рианчо: «Сборная Испании играет, как «Спартак». Абаскаль использует ту же тактику и философию, что и Луис Энрике»

Иван Торопцев
Корреспондент
Рауль Рианчо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил игру красно-белых и сборной Испании.

Испанцы в первом матче на ЧМ-2022 разгромили Коста-Рику (7:0).

«Отличный матч сборной Испании. У всех болельщиков хорошие ожидания от этой команды на мундиале. Выводы пока делать рано, еще две игры в группе и матчи плей-офф. Однако это не та сборная Испании, которая вылетела от сборной России в 2018-м.
Есть ли в России команда, которая играет, как испанская сборная? Да, это «Спартак». Гильермо Абаскаль использует ту же тактику и философию, что и Луис Энрике», — приводит Sport24 слова Рианчо.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 23 матча во всех турнирах, в которых одержали 15 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-riancho-spartak-igrayet-kak-sbornaya-ispanii-abaskal-ispolzuyet-tuzhe-taktiku-i-filosofiyu-chto-i-luis-enrike
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