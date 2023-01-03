Агент Литвинова заявил, что футболист не планирует покидать «Краснодар»

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Агент защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова Владимир Дейнека отреагировал на информацию о том, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Он заявил, что речи об уходе даже не было.
«Краснодар» планирует расстаться с Литвиновым? Я не знаю, что за персонажи пишут такие бредовые вещи. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Какая-то посленовогодняя пьяная фантазия», — цитирует Дайнека Sport24.
21-летний Литвинов — воспитанник «Краснодара», в сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.