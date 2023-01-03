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Сегодня, 14:58

Агент Литвинова заявил, что футболист не планирует покидать «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Агент защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова Владимир Дейнека отреагировал на информацию о том, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Он заявил, что речи об уходе даже не было.

«Краснодар» планирует расстаться с Литвиновым? Я не знаю, что за персонажи пишут такие бредовые вещи. Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Какая-то посленовогодняя пьяная фантазия», — цитирует Дайнека Sport24.

21-летний Литвинов — воспитанник «Краснодара», в сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.

 
Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-03-predstavitel-litvinova-o-vozmozhnom-ukhode-igroka-iz-krasnodara-kakaya-to-poslenovogodnyaya-pyanaya-fantaziya
ФК Краснодар
Вячеслав Литвинов
0
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