Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о желании футболистов завершить сезон в РПЛ

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал о желании футболистов завершить сезон в РПЛ.
«Малкома и Клаудиньо все устраивает в «Зените». Они счастливы в Санкт-Петербурге.
Малком и его супруга ждут пополнение.
Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятерки», — заявил Луис Фернандо Гарсия Metaratings.ru.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования