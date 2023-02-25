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Сегодня, 14:58

Агент Майсторовича заявил, что «Динамо» должно получить документы по игроку через пару дней

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александар Важич рассказал, когда в «Динамо» придут все необходимые бумаги для заявки Милана Майсторовича.

«Все действительно так, нужно было закончить оформление документов между футбольными федерациями России, Сербии и УЕФА. Думаю, все будет готово через один или два дня, «Динамо» получит необходимые бумаги. Это абсолютно нормальный процесс», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

Майсторович перешел в «Динамо» из сербской «Войводины» и провел с командой зимние сборы.

Первый матч «Динамо» с «Крыльями Советов» (1:2) в 1/4 финала FONBET Кубка России состоялась 23 февраля. Ответная игра состоится 1 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-dinamo-dolzhno-poluchit-dokumenty-po-milanu-cherez-den-dva/
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