Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:59

Агент Медины: «Хесус уже является игроком «Спартака»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агусти Параха, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, объявил о переходе футболиста в «Спартак».

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее «СЭ» стало известно, что полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время должен перейти в «Спартак». Сумма трансфера за переход 26-летнего парагвайского игрока может составить порядка 7,5 миллиона евро.

10 июля в Сети появилось фото Медины и хавбека «Кадиса» Тео Бонгонда в форме красно-белых.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-10-agent-medina-khesus-uzhe-igrok-spartaka
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гребцы отказались подписывать политическую декларацию. Это закрыло им дорогу на ЧМ
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Скончался пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина
В Центробанке предупредили россиян о новой схеме мошенников
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Первак: «Если Малком захочет в Саудовскую Аравию, какой смысл «Зениту» его держать?»
Каррера — о приговоре Промеса: «Я позволил бы ему играть в «Спартаке» до конца»
«Рубин» объявил о продлении контракта с Олегом Ивановым
Барбоза считает, что «Зенит» может получить за Малкома больше 50 миллионов евро
Новичка «Урала» экстренно прооперировали из-за приступа аппендицита
Агент Сафонов: «Арбузов тренируется с основой ЦСКА, но может уйти в аренду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичка «Урала» экстренно прооперировали из-за приступа аппендицита

Барбоза считает, что «Зенит» может получить за Малкома больше 50 миллионов евро