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Сегодня, 16:30

Агент Медведева и Голенкова рассказал о некритичных задолженностях «Ростова» перед футболистами

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря Никиты Медведева и нападающего Егора Голенкова, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Ростов» не выплачивает игрокам зарплаты последние три месяца.

«Может быть, и есть небольшие задолженности, но думаю, что они не критичны. Платили ли им зарплату последние три месяца? Точно не могу сказать, а если бы знал, то не сказал, так как это конфиденциальная информация. Критического ничего нет, упаднических настроений у футболистов нет. Егор Голенков готовится к сезону, а Никита Медведев продолжает восстанавливаться от травмы. Они сейчас меньше всего думают о деньгах, думают, как привести себя в максимально боевое состояние. Трудности есть у многих клубов, «Ростов» всегда со всеми рассчитывался», — сказал Талаев «СЭ».

28-летний Медведев выступает за «Ростов» с июля 2022 года. Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва связок колена. Голкипер сыграл за команду три матча и не пропустил ни одного мяча.

23-летний Голенков играет в «Ростове» с февраля 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 23 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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