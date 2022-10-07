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Сегодня, 12:05

Агент Муминов считает академию «Динамо» самой сильной в России

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Кахор Муминов считает, что сейчас самая сильная футбольная академия в России у московского «Динамо».

— Один из самых больших талантов в РПЛ сейчас — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который, увы, выступает за сборную Армении, а не за национальную команду России. Как можно было его упустить?

— Каждый игрок вправе выбирать себе сборную. Другое дело, что, например, защитник «Динамо» Саба Сазонов, который имел полное право играть за сборную Грузии, поступил не совсем корректно. Нужно было просто предупредить российскую сборную о своем неприезде. Мы узнали об этом опосредованно, так как штаб сборной контактировал с нашим клиентом Хотулевым на предмет замены Сазонова.

Кахор Муминов и&nbsp;Элдор Шомуродов. «России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»

— Верите, что Томас Тухель хотел видеть Арсена Захаряна в «Челси»?

— Да. «Челси» планировал приобрести полузащитника «Динамо». Это достоверная информация. Радует, что на футболиста сборной России обратил внимание столь статусный клуб. Хорошо, что английская сторона не поставила политику во главу угла.

— А Захарян действительно настолько талантлив?

— Конечно. Вообще в «Динамо» очень сильная молодежь. Захарян, Тюкавин, Гладышев. Это говорит о том, что сейчас академия «Динамо» доминирует в России.

Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Саба Сазонов
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