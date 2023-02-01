Агент ответил на вопрос об интересе клубов из Европы к Магкееву и Карпукасу

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы игроков «Локомотива» Станислава Магкеева и Артема Карпукаса, ответил на вопрос «СЭ» об интересе клубов из Европы к футболистам.
— Была информация, что Станиславом Магкеевым заинтересованы в Турции, за Артемом Карпукасом следят во Франции. К вам кто-то обращался?
— Давайте говорить о реальности. Реальность такова, что они являются игроками «Локомотива», находятся на сборах, готовятся к возобновлению чемпионата, чтобы помочь своей команде, — сказал Клюев «СЭ».
Карпукас является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей за московский клуб, в которых он забил 1 мяч. Контракт 20-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до 31 мая 2025 года.
По данным «РБ Спорт», турецкий «Истанбул» связывался с представителями Магкеева по вероятности перехода и условиям.
23-летний Магкеев в текущем сезоне провел за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года.
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