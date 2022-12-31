Агент Карраскаля опроверг наличие предложения по аренде игрока: «Коринтианс» только следит за Хорхе»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможной аренде игрока в «Коринтианс».

«Это неправда. «Коринтианс» только следит за Карраскалем, как и остальные 50 клубов. Нет никакого предложения, ничего. Хорхе на 100 процентов продолжит карьеру в ЦСКА», — сказал Родригес «СЭ».

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля нынешнего года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с красно-синими действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.