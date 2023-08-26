Агент Ренана сообщил о повреждении футболиста «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, объяснил отсутствие бразильского футболиста в стартовом составе петербуржцев на матч 6-го тура РПЛ с «Уралом».

«Почему Ренан не попал в стартовый состав? У него повреждение», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

В текущем сезоне 19-летний Ренан провел 4 игры за петербургскую команду в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

После матча 6-го тура «Зенит», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с таким же количеством очков занимает третью позицию. В 7-м туре сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА, а екатеринбургский клуб встретится с «Ахматом».