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Сегодня, 16:32

Агент Сафонов: «Локомотиву» надо избавляться от «дзюбазависимости»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Локомотиву» нужно избавляться от зависимости от форварда Артема Дзюбы.

«Локомотиву» не хватает организации и идей в атаке? Может быть. Надо избавляться от «дзюбазависимости», как модно стало сейчас говорить. В «Локомотиве» играет один из моих любимых футболистов — Максим Глушенков. Когда они играют без Дзюбы, а с Пиняевым, то у них атака идет побыстрее. Нужно найти золотую середину. С Дзюбой игра становится упрощенной. Многое зависит от исполнителей. Думаю, их сейчас «Локомотиву» не хватает. Честно говоря, я удивлен, что отказались от Изидора, он был самым сильным нападающим «Локомотива», — цитирует Сафонова Legalbet.

На данный момент «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.

Дзюба стал игроком московской команды в феврале этого года. 35-летний форвард провел 6 матчей за железнодорожников в чемпионате России, отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://legalbet.ru/news/safonov-izidor-bil-samim-silnim-napadayushim-lokomotiva/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Сафонов
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